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fatih sultan mehmet köprüsü'nde intihar

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi

Tarih : 17 Ocak 2017, 16:36
Puan Ver : Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İntihar(10/10)11


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Edirne istikametinde öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesi'ne çıkartılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset bottan iskeleye alındı. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:habertürk








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