FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde bir kişi intihar girişiminde bulundu
FSM köprüsü Ankara istikametinde sabah saat yedi sularında köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve ambulans sevkedildi.
İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik durma noktasına geldi. İntihar etmek isteyen Şahıs uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek intihar girişiminden vazgeçirildi.
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