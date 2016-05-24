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fatih sultan mehmet köprüsü'nde intihar girişimi

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde bir kişi intihar girişiminde bulundu

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:29
Puan Ver : Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İntihar Girişimi(7/10)6


FSM köprüsü Ankara istikametinde sabah saat yedi sularında köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve ambulans sevkedildi.



İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik durma noktasına geldi. İntihar etmek isteyen Şahıs uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek intihar girişiminden vazgeçirildi.








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