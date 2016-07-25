FATİH ERKOÇ'TAN ÜZÜCÜ HABER
Sanatçı Fatih Erkoç Lenfoma kanserine yakalandı
Ses sanatçısı Onur Akay, usta sanatçı Fatih Erkoç'un Lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.
Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'dan Fatih Erkoç hayranlarına üzücü bir haber geldi. Akay, Twitter adresinden, Erkoç'un Lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı ve sevenlerinden dua istedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar