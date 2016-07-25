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fatih erkoç'tan üzücü haber

FATİH ERKOÇ'TAN ÜZÜCÜ HABER

Sanatçı Fatih Erkoç Lenfoma kanserine yakalandı

Tarih : 25 Temmuz 2016, 14:22
Puan Ver : Fatih Erkoç'tan Üzücü Haber(8/10)10


Ses sanatçısı Onur Akay, usta sanatçı Fatih Erkoç'un Lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.



Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'dan Fatih Erkoç hayranlarına üzücü bir haber geldi. Akay, Twitter adresinden, Erkoç'un Lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı ve sevenlerinden dua istedi.








Etiketler: Fatih  Erkoç  Tan  Üzücü  Haber    haber

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