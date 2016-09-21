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fatih erkoç kanseri yendi, kitap yazdı

FATİH ERKOÇ KANSERİ YENDİ, KİTAP YAZDI

Pop müziğin güçlü sesi Fatih Erkoç, kanserle mücadelesini kazandı. Tedavisi devam eden sanatçı, 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim' adlı bir kitap yazmaya başladı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 11:38
Puan Ver : Fatih Erkoç Kanseri Yendi, Kitap Yazdı(0/10)


Lenf kanserine yakalanan pop müziğin güçlü sesi Fatih Erkoç'un tedavisi devam ediyor.



Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; üçüncü kemoterapinin de başarılı geçtiğini belirten Erkoç, "Sağlığım yerinde. Bir sıkıntım yok. 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim?' adlı bir kitap yazıyorum. Kitabın 200 sayfasını devirdim. Kışa doğru çıkacak ve sevenlerime içinde üç şarkılık bir single da hediye edeceğim" dedi.








Etiketler: Fatih  Erkoç  Kanseri  Yendi  Kitap  Yazdı    haber

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