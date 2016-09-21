FATİH ERKOÇ KANSERİ YENDİ, KİTAP YAZDI
Pop müziğin güçlü sesi Fatih Erkoç, kanserle mücadelesini kazandı. Tedavisi devam eden sanatçı, 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim' adlı bir kitap yazmaya başladı.
Lenf kanserine yakalanan pop müziğin güçlü sesi Fatih Erkoç'un tedavisi devam ediyor.
Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; üçüncü kemoterapinin de başarılı geçtiğini belirten Erkoç, "Sağlığım yerinde. Bir sıkıntım yok. 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim?' adlı bir kitap yazıyorum. Kitabın 200 sayfasını devirdim. Kışa doğru çıkacak ve sevenlerime içinde üç şarkılık bir single da hediye edeceğim" dedi.
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