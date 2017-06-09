

1969 yılında ilk olarak Konya'dan bağımsız milletvekili olarak siyasete giren ve ardından 5 kez parti kuran rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nden dışlanmasının ardından siyasi planlarını ve yeni parti projesini Diriliş Postası Gazetesi'ne anlattı.







Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde yetişerek büyüyen Fatih Erbakan'ın neden aktif siyaset içerisinde bulunmadığı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe teşebbüslerinde hafızalarında neler kaldığı ve bu kapsamda FETÖ/PDY operasyonlarında izlenen yollarla ilgili görüşlerini paylaştı. Necmettin Erbakan siyasi arenaya çıktığı günden beridir FETÖ bağlantılı hiçbir kuruma çocuklarını göndermemeleri için çevresindekilere sürekli uyarılarda bulunuyordu. Fatih Erbakan babasının bu yapılanmanın asıl niyetini en başta görmesini şu şekilde yorumluyor: “Babam İslam birliğinin kurulması için çıktığı yolda hiç şüpheye düşmedi. Karşınızda dua eden, Kur'an okuyan bir yapılanma var. Görünüşte onlarında sizin gibi İslam için mücadele ettiğini düşünüyorsunuz. Ancak ne zaman İslam için mücadele vermeye kalksanız destek olmak yerine engel olduklarını görüyorsunuz. Babam da ferasetiyle bu yapılanmanın iç yüzünü herkesten önce görmeye başladı ve uyarmaktan da çekinmedi. Hatta bir örnek vererek istikametin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerdi. ‘Amerika'da bulunan NASA üssünde uzaya fırlatılmaya hazır 90 derecelik iki füze olduğunu görürsünüz. Füzelere iyice yaklaştığınız zaman birisinin 89 dereceye ayarlı olduğunu görürsünüz. Fırlatılıp on binlerce km yol gittikten sonra füzelerden birisinin Mars'a diğerininse Ay'a gittiğini görürsünüz. İstikamette 1 derecelik kaymanın nelere yol açacağını iyi bilmelisiniz' diyerek risale okumakla, Kur'an eğitimi vermekle kime hizmet edildiğini anlayamayacağımızı söylerdi. Özellikle 15 Temmuz'da füzelerden birinin hakikaten Mars'a gittiğine şahit olduk.”







DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİ ELEŞTİRİSİ







Tarihe adını altın harflerle kazıyan siyasi liderlerin çocukları da politikaya bir şekilde dâhil oluyor. Fatih Erbakan da siyasete girecek mi girmeyecek mi soruları sık sık gündemde yerini aldı. 7 Haziran seçimlerinde Bülent Arınç'ın konutlarına gelerek AK Parti'den milletvekili adayı olması için teklifte bulunduğunu belirtti. Fatih Erbakan o dönemde yeni kurdukları Necmettin Erbakan Vakfı'nın çalışmalarından dolayı bu teklifi geri çevirdiğini ifade ederken, AK Parti iktidarının inanç özgürlüğü kapsamında yapmış oldukları çalışmaları takdire yaraşır şekilde olduğunu vurguladı. Konu hakkındaki görüşlerini aktaran Erbakan;“İmam hatiplerin engellenmesi, başörtüsü yasağı gibi birçok çağ dışı uygulamanın yürürlükten kalkması inanç özgürlüğü açısından çok büyük hizmetler. AK Parti iktidarından ayrı düştüğümüz iki konu bulunuyor. Dış politika, borç ve faize dayalı ekonomi anlayışına karşı çıkıyoruz. AK Parti iktidar olduğundan beridir 250 milyar dolar borç faizi ödendi. Her sene 20 milyar dolar borç faizi ödeniyor. Türkiye yıllık 100 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor, yani ithalat ihracata yılda 100 milyarlık fark atıyor. Dışa bağımlı sanayiden biran önce kurtulmamız gerekiyor. Erbakan hocamız en başından beridir yaşananın aksini kendisine hedef belirledi. Üretim ve istihdama yönelik yatırımın yapılmasıyla dışa bağımlı olmaktan kurtulabiliriz. Ağır sanayinin gelişmesi için devlet olarak elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Bu konuda sadece iş adamlarına sorumluluk verilirse istikrar sağlanamaz. Devlet olarak kaynak sağlanmalı ve milli kaynak paketleri açıklanmalıdır.” dedi.







kaynak:akasyam