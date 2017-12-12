Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Akhisar galibiyeti sonrası yaşananları değerlendirdi. Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi.

"TRİBÜNDE KAVGALAR OLUŞMAYA BAŞLADI"

Galatasaray taraftar grubunu eleştiren Altaylı, "ultrAslan bir takım garip isimlerin eline geçti ve Galatasaray üzerinden rant sağlıyorlar. Ben yıllarca bununla mücadele ettim. Alper Narman isimli yönetici ultrAslan'la başkanın onayı ve desteğiyle menfaat ilişkisine girdi. Bağımsız taraftarlar yönetimle sorun yaşamaya başladı. Tribünde kavgalar oluşmaya başladı. Zaman zaman hadlerini de aşıyorlar. Başkana yönelik yapılan şey. Tezahürat yapabilirsin lafım yok. Dursun Özbek de medeni bir tavırla çıkıp "anladım, tamam" mesajınız bana geldi diyor. O noktadan sonra bu tezahüratı uzatmanın almaı yok. Bu tezahüratlar devamında sürüyor. ultrAslan'dan bir grup geliyor ve kavga çıkıyor. Başkana para atmaya başlıyor. Başkanın eşine isabet ediyor ve yanından geçiyor sanırım. Alper Narman da taraftara hakaret ediyor. Alper Narman'ı burada suçlayamam. Onun suçu başta. Bu taraftar grubuyla çok fazla iç içe ilişkiler içerisinde olması." dedi.

FATİH ALTAYLI'DAN OKAN BURUK'A ELEŞTİRİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Galatasaray maçı sonrası Tudor için "Vasıfsız bir adam ve ikinci sınıf teknik adam." demesine Fatih Altaylı'dan eleştiri geldi.

Altaylı, "Tudor'un diğer hocalarla garip diyalogları var. Zaman zaman başka yerlerde de oluyor ama Tudor'da her maçta oluyor. Genelde rakip hocalara laf atıyor, bir şeyler söylüyor. Doğru değil bu. Okan'ın yaptığının kabul edilir tarafı yok. Sen kalkıp da rakip takımın hocasına vasıfsız diyemezsin. Benim garibime giden şu, Galatasaray yönetimi bununla ilgili tek bir cevap vermiyor. Senin kulübün aşağılanıyor, hocasına vasıfsız, ikinci sınıf deniyor. Kalk bir şey söyle ya!" diyerek tepki gösterdi.

"BENİ ATMAK İSTİYORLAR"

Galatasaray kulüp üyeliğinden ihraç edilmek istenmesi hakkında ise Altaylı, "Bana bununla ilgili bir şey gelmedi. Herhalde Disiplin Kurulu ifade almak için çağıracak beni. İnşallah böyle bir yanlışlık yapmamışlardır. Yapmışlarsa da benim açımdan önemli değil. Sonuç olarak ben Galatasaraylıyım. Bu benim için bir şey ifade etmez. Sonuç olarak benim kulüp üyeliğimi 30 seneyi aşmış vaziyette. Ben Galatasaraylılığımı kulüp üyesi olduğum için elde etmedim, Galatasaraylı olduğum için kulüp üyesi oldum. Onu da Dursun Özbek gibi sonradan gelmiş, yönetici olmuş, hiçbir Galatasaray ortamında görmediğimiz birisi, ne de onun talimatıyla beni atacak olan Disiplin Kurulu Galatasaraylılığımı benden alamaz. Hakaret ettiğimi söylüyorlarmış. Eleştiriyle hakaret arasındaki farkı bilmek lazım. Daha önce hakarat davası açılmıştı 50 tane ama hepsi kaybedildi. Galatasaray'ın bir miktar daha hoşgörülü olması gerekli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada