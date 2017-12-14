Galatasaray Divan Kurulunda konuşan Fatih Altaylı, "Özhan Canaydın'ı eleştirdiğim zaman beni arayıp, 'Ulan eşek oğlu eşek, ne yazdın yine, geliyorum yanına konuşalım' derdi" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim ve teknik heyet ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fatih Altaylı söz aldığı Divan Kurulu'nda esip gürledi. İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları:

"HAYATIM BURADA GEÇTİ"

Değerli Galatasaraylılar… Çocukluğumdan beri tanıyorsunuz beni bu kulüpte 35. yılım. İlk kürsüye çıktığımda 19 yaşındaydım. Pek çok başkan tanıdım, kiminin şapkasından çıktık, kiminin pardesü eteğinde gezdik. Hayatım burada geçti. Belki de bu son konuşmam bu kürsüde çünkü başkan atılmam için Disiplin Kurulu'na vermiş.

"DIŞARIDA YAKALAYIP DÖVEBİLİRSİNİZ"

Ben reytinglerde olsaydım Galatasaraylı olmazdım. Kimin adam olup olmadığını bilemem. Söylediklerimde haddimi aştıysam ona siz karar vermeyeceksiniz. Bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Galatasaray denilince, hata yapılınca, benim zekama karşı alay söz konusu olduğunda bende şafak atıyor. Haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür dilerim. Dışarıda yakalayıp dövebilirsiniz de hiç itirazım yok. Galatasaray'a olan yoğun duygularıma kapılarak, söylememem gereken şeyleri söylediysem de Galatasaray başkanlık makamından da özür dilerim. Ancak bu özürü diliyor olmam, başkanlık makamında oturanı eleştirmemi elimden alamaz.

"ULAN EŞEK OĞLU EŞEK"

Ben en çok Faruk Süren başkanı eleştirdim. Defalarca yazdım yazılarımda ama oturup konuşurduk. Özhan Canaydın'ı eleştirdiğim zaman beni arayıp, 'Ulan eşek oğlu eşek, ne yazdın yine, geliyorum yanına konuşalım' derdi. Biz Galatasaray'da böyle gördük. Bu bugünkü iktidar partisinin çıkıp bu ülke neden ikiye bölündü diye sorması gibidir. Söylesenize neden bölündü Galatasaray ikiye…

"SİZ GALATASARAY'I YÖNETECEK GÜÇTE DEĞİLSİNİZ"

Başkan diyor ki, bize destek olmuyorlar. Yaptığım gizli destekleri söylemek ayıptır. Galatasaray bir Amerikan terör örgütü ile bağdaştırıldığında benden başka savunan var mı? Ben Galatasaray'dan af diliyorum. Siz Galatasaray'ı yönetecek güçte değilsiniz. Sizden özür dilemiyorum. Galatasaray kötü yönetiliyor.'

"NEDEN OTELİ KİRALAMIYOR?"

Sayın başkanın vermiş olduğu bir söz var. Dedi ki; 'Sayın Galatasaraylılar, burayı otel olarak kiraya çıkartacağız, yıllık en az 5 milyon Dolar kira alacağız. Hiç kimse tutmazsa ben kiralayacağım.' Neden o zaman oteli bitirip kendi kiralamıyor? Bu duruma geldiysek eğer, burada benim bir tane dandik televizyon programında 3-5 kişiye söylediğim mi etkilidir, yoksa milyonların önünde konuşan başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin söyledikleri mi önemlidir?

"DANDİK TELEVİZYON PROGRAMINDA SÖYLEDİĞİM Mİ ÖNEMLİ?"

Bu duruma geldiysek eğer, burada benim bir tane dandik televizyon programında 3-5 kişiye söylediğim mi etkilidir, yoksa milyonların önünde konuşan başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin söyledikleri mi önemlidir?

Başkanın bir konuşması üzerine kürsüye çıkıp otel konusunda konuştum. 'Türkiye'deki turizm kötü giderken Mecidiyeköy'e otel yapılır mı?' dedim. 'Ne olacağına profesyonel olarak karar verelim' dedim.

"KULÜPTEN ATSANIZ DA BAS BAS BAĞIRACAĞIM"

Siz beni kulüpten atsanız da ben Galatasaraylı kalacağım. Kulüpten atsanız da Galatasaray'ın haklarını savunmaya bas bas bağırarak devam edeceğim

Kaynak: haberinburada