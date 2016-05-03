

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren Pelikan Dosyası hakkında açıklamalarda bulundu.



Altaylı, dosyanın kim tarafından yazıldığını bildiğini ancak delili olmadığı için söyleyemediğini belirtirken, Davutoğlu'nun daha önce başka bir nedenle istifasını sunduğunu ancak Erdoğan'ın bunu kabul etmediğini iddia etti.