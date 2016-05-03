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FATİH ALTAYLI'DAN BOMBA İDDİA: DAVUTOĞLU İSTİFA ETTİ, ERDOĞAN KABUL ETMEDİ!


FATİH ALTAYLI'DAN BOMBA İDDİA: DAVUTOĞLU İSTİFA ETTİ, ERDOĞAN KABUL ETMEDİ!
Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:28
Puan Ver : Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: Davutoğlu İstifa Etti, Erdoğan Kabul Etmedi!(10/10)9


Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren Pelikan Dosyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Altaylı, dosyanın kim tarafından yazıldığını bildiğini ancak delili olmadığı için söyleyemediğini belirtirken, Davutoğlu'nun daha önce başka bir nedenle istifasını sunduğunu ancak Erdoğan'ın bunu kabul etmediğini iddia etti.








Etiketler: Fatih  Altaylı  Dan  Bomba  İddia  Davutoğlu  İstifa  Etti  Erdoğan  Kabul  Etmedi  
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