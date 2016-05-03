FATİH ALTAYLI'DAN BOMBA İDDİA: DAVUTOĞLU İSTİFA ETTİ, ERDOĞAN KABUL ETMEDİ!
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren Pelikan Dosyası hakkında açıklamalarda bulundu.
Altaylı, dosyanın kim tarafından yazıldığını bildiğini ancak delili olmadığı için söyleyemediğini belirtirken, Davutoğlu'nun daha önce başka bir nedenle istifasını sunduğunu ancak Erdoğan'ın bunu kabul etmediğini iddia etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar