İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Faslı Uyuşturucu Kuryesinin Midesinden 180 Adet Kapsül Uyuşturucu Çıktı

FASLI UYUŞTURUCU KURYESİNİN MİDESİNDEN 180 ADET KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Faslı bir uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 180 adet kapsül esrar çıkarıldı. Kuryenin midesindeki esrar kapsülleri, çekilen MR'da ortaya çıktı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Faslı Uyuşturucu Kuryesinin Midesinden 180 Adet Kapsül Uyuşturucu Çıktı(10/10)6

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas'ın başkenti Kazablanka'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 15 Temmuz Cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Kazablanka'dan K.D.'yi havalimanında gözaltına aldı.

VALİZİNDEN ÇIKAN 78 KAPSÜL ŞÜPHELENDİRDİ

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği D.K.'nin valizinde yapılan aramalarda içinde esrar bulunan 78 adet kapsül ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddenin bir kısmını kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, D.'nin hastaneye götürdü.

RÖNTGEN FİLMİ ŞOK ETTİ

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde esrar maddesi olduğu değerlendirilen 180 kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Fas uyruklu D.K., dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Faslı  Uyuşturucu  Kuryesinin  Midesinden  180  Adet  Kapsül  Uyuşturucu  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER