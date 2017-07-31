Uyuşturucu kaçırmak için denenmeyen yol neredeyse kalmadı. Faslı kurye, prezervatif kapsülleriyle midesinde taşıdığı esrarı polisin dikkatinden kaçıramadı.

NARKOTİK TİMİ PEŞİNE TAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fas'ın Kazablanka kentinden uçakla İstanbul'a gelen Faslı M.M.'yi (41) takibe aldı. Polis, 30 Temmuz Çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Kazablanka'dan İstanbul'a gelen M.M.'yi havalimanında gözaltına aldı.

VALİZDEN ÇIKAN 9 KAPSÜL POLİSİ VAZGEÇİREMEDİ

Polis, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği M.M.'nin valizinde yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş 9 adet esrar kapsülü ele geçirdi. Faslı kuryenin uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

RÖNTGENDE MİDESİNDEKİ 102 KAPSÜL ORTAYA ÇIKTI

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen M.M.'nin midesinde esrar maddesi olduğu değerlendirilen 102 adet kapsül daha bulundu. Toplam 480 gramı bulunan uyuşturucu maddeye el koyan polis, şüpheli M.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Faslı M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada