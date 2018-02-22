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Faslı kadına, İstanbul'da bıçaklı saldırı! Kanlar içinde kaldı

FASLI KADINA, İSTANBUL'DA BIÇAKLI SALDIRI! KANLAR İÇİNDE KALDI

İstanbul'da apartman boşluğunda iki erkekle tartışan Faslı kadın, yüzünden yaralanıp kanlar içinde kaldı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Faslı Kadına, İstanbul'da Bıçaklı Saldırı! Kanlar İçinde Kaldı(7/10)3

İstanbul Beyoğlu'nda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fas uyruklu kadın yüzünden yaralandı.

İKİ ERKEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'ndeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı.

BURNUNDAN BIÇAKLANDI

Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

FASLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koyarak götürdü. Polis olayın sebebini araştırırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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