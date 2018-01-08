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Fas, Türkiye ile İmzaladığı Gümrük Muafiyetini Askıya Aldı

FAS, TÜRKİYE İLE İMZALADIĞI GÜMRÜK MUAFİYETİNİ ASKIYA ALDI

Fas, yerli üreticiyi korumak amacıyla Türkiye ile 2006 yılında imzalanan tekstil sektöründeki gümrük muafiyetini askıya aldı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Fas, Türkiye İle İmzaladığı Gümrük Muafiyetini Askıya Aldı(7/10)3

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerli üreticinin korunması için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisinin ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 90'a varan birtakım düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

TİCARET HACMİNİ ARTIRMIŞTI

Açıklamada, 2006 yılında Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 17. maddesine göre tarafların gümrük uygulamalarında değişikliğe gitme hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.

Fas tekstil piyasasına düşük fiyat ve kaliteli ürün tedarik eden Türkiye, 2013 yılından bu yana tekstil ticaret hacmini arttırarak yüzde 175 oranına ulaştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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