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FARUK ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI


FARUK ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Tarih : 11 Temmuz 2015, 17:48
Puan Ver : Faruk Çelik'ten Asgari Ücret Açıklaması(6/10)4


Çelik, “Asgari Ücret Komisyonunu lağvedersiniz, yepyeni bir düzenlemeye geçebilirsiniz ama biz bunun çok demokratik olmayacağı inancındayız" diye konuştu. Çelik komisyonda uzlaşıldığı takdirde asgari ücretin 2 bin lira da olabileceğini ifade etti.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çelik CHP'nin 1.500 TL asgari ücret vaadiyle ilgili olarak, "Asgari Ücret Komisyonunu lağvedersiniz, yepyeni bir düzenlemeye geçebilirsiniz ama biz bunun çok demokratik olmayacağı inancındayız" diye konuştu. Çelik komisyonda uzlaşıldığı takdirde asgari ücretin bin 500 değil 2 bin lira da olabileceğine işaret etti.








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