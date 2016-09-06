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faruk çelik: bakanlıktan 733 kişi ihraç edildi

FARUK ÇELİK: BAKANLIKTAN 733 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK'nın dayanışma içerisinde bölgede zafiyetin oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek, milletin ve güvenlik güçlerinin buna fırsat vermeyeceğini bildirdi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 12:51
Puan Ver : Faruk Çelik: Bakanlıktan 733 Kişi İhraç Edildi(8/10)9


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK'nın dayanışma içerisinde bölgede zafiyetin oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek, milletin ve güvenlik güçlerinin buna fırsat vermeyeceğini bildirdi. Çelik FETÖ ile mücadele kapsamında Bakanlıkta 733 kişinin kamudan uzaklaştırıldığını, 458 kişinin de açığa alındığını açıkladı.








Etiketler: Faruk  Çelik  Bakanlıktan  733  Kişi  İhraç  Edildi    haber

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