Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK'nın dayanışma içerisinde bölgede zafiyetin oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek, milletin ve güvenlik güçlerinin buna fırsat vermeyeceğini bildirdi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK'nın dayanışma içerisinde bölgede zafiyetin oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek, milletin ve güvenlik güçlerinin buna fırsat vermeyeceğini bildirdi. Çelik FETÖ ile mücadele kapsamında Bakanlıkta 733 kişinin kamudan uzaklaştırıldığını, 458 kişinin de açığa alındığını açıkladı.