ABD ile yaşanan vize krizi nedeniyle uçuş planları yapan çok sayıda vatandaş mağdur oldu. Birleşik Devletler'e gitmenin yolu ise farklı ülkelerden vize başvurusu yapmaktan geçiyor.

ABD'nin Türkiye'den yapılan Green Card dışındaki vizeler için büyükelçilik ve konsolosluklardaki işlemleri askıya alması sonrası öğrenci, turist ve iş vizesi almak isteyen Türkler vize alabilecekleri alternatifleri araştırmaya başladı. Bu alternatifler içerisinde Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeler üzerinden gerçekleştirilebilen vize başvuruları öne çıkıyor.

"UKRAYNA VE GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN AMBARGO DELİNECEK"

Ukrayna ve Gürcistan üzerinden vize çalışmaları konusunda uzun süredir tecrübeli olduklarını belirten VİZEDER (Vize Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eryener, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Bir ülkede Amerikan vizesine başvurmak için o ülkenin halkından olma şartı aranmakta fakat Amerika bazı özel durumlarda diğer büyükelçilik ve konsolosluklardan da vize başvurusu yapmaya imkan tanımakta. Daha önce Rusya ve Belarus örneğinde gördüğümüz bu durum şimdi de ülkemiz için geçerli. Gürcistan ve Ukrayna'da yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşlarına Amerikan vizeleri konusunda yardımcı olduk. Şimdi de Türkiye'den başvuracak Türkler için aynı yol izlenebilecektir."

NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Vize başvurusu yapılması için başvuru sahibinin gerekli belgeleri hazırlaması, pasaport teslimi için temsilci kişiye vekalet vermesi ve mülakat günü bir günlüğüne o ülkeye gelmesi yeterli. Ayrıca ülkeye giriş ve çıkışta sadece kimliğin yeterli olması da vize almak isteyenlere ayrı bir kolaylık sağlıyor.

"ACENTALAR VE BİREYLER BİZE BAŞVURABİLİR"

VİZEDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eryener; acil olarak Amerikan vizesine başvurmak isteyen bireyler veya firmaların kendileriyle iletişime geçebileceğini; Gürcistan üzerinden yapılan başvurularda 3 hafta; Ukrayna üzerinden yapılan başvurularda ise 4 hafta gibi sürelerde vize işlemlerinin tamamlandığını sözlerine ekledi.

Öte yanadan New York Barosu Avukatı Arda Beşkardeş konuyl ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin almış olduğu bu karar sadece Türkiye'deki temsilciliklerini kapsıyor. Türk vatandaşlarına getirilmiş bir yasak yok. Türkler vizelerini diğer ülkelere gidip yenileyebilir. ABD'de bir vize statüsü olan Türk vatandaşı Kanada'daki ABD temsilciliklerinden randevu alıp vizesini yeniletebilir" demişti.

İstanbul'a en yakın ABD Büyükelçiliği ise Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunuyor.

Kaynak: haberinburada