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Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi

FARKLI TÜRDE HAYVANI EMZİRMESİ İMKANSIZ OLAN ANNE ASLAN, YAVRU LEOPAR EMZİRDİ

Anne aslanın, farklı türde hayvanı emzirmesi imkansız olarak değerlendiren uzmanlar, Tanzanya'da çekilen fotoğrafta anne aslanın yavru leoparı emzirmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi(9/10)5

Dişi aslanın, farklı türde olan hayvanı emzirmesi neredeyse imkansız olarak söylenirken, Tanzanya'daki Ngorongoro Koruma Bölgesi'ndeki Ndutu Safari Parkı'nın çekilen fotoğraf, anne yüreğini gözler önüne serdi. Leopar yavrusunu kendi yavrusu gibi emziren anne aslanın bu fotoğrafı büyük beğeni topladı.

1 AY ÖNCE 3 YAVRU DOĞURDU

Serengeti'deki fotoğraflarda görülen ilgili anne 5 yaşındaki Nosikitok. Kendisi de bir aydan kısa süre önce 3 yavru doğuran annenin boynunda bir koruma örgütü tarafından takılan, uyduya sinyal veren bir tasma var.

"BU HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY"

Vahşi aslanları koruma örgütü Panthera'nın Başkanı Dr Luke Hunter, BBC'ye yaptığı açıklamada olayın "hakikaten müstesna" olduğunu belirtiyor.

Hunter "Büyük kediler arasında yaşandığını duyduğum bir şey değil. Bazı dişi aslanların diğer aslan yavrularını evlat edinebildiklerini biliyoruz. Ancak bu hiç görülmemiş bir şey. Benzer başka bir olay bilmiyorum" diyor.

Çoğu dişi aslan gelecekte potansiyel avlara rakip olmamaları için, diğer büyük kedi türlerinin yavrularını gördüğünde hemen öldürmeye çalışıyor.

KENDİ YAVRULARININ SAKLI OLDUĞU BÖLGEDEYDİ

Dr. Hunter, Nosikitok'un yavrularının küçük leoparla aynı yaşta, 2-3 haftalık olduklarını söylüyor.

Nosikitok, leopar yavrusunu bulduğunda kendi yavrularının saklı olduğu yuvasından bir kilometre kadar uzaktaydı.

"ANNELİK KORUMA HİSLERİYLE DOLU"

Aslan uzmanı Hunter "Bu küçük yavruyla karşılaşıp, kendisininmiş gibi davranmaya başladı.

Annelik hormonuyla ve koruma hisleriyle dolu" diye konuşuyor.

EVLAT EDİNİP EDENMİYECEĞİ BİLİNMİYOR

Küçük leoparın annesinin nerede olduğu ve Nosikitok'un yavruyu tamamen evlat edinip edinmeyeceği bilinmiyor.

KENDİ BÖLGELERİNE YUVARLANMIŞ LEOPAR YAVRUSU

Ndutu Safari Parkı, kendi bölgelerinde yavrulamış bir leopar olduğunu ve olası en iyi sonucun leopar yavrusunun annesine dönmesi oldoğunu söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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