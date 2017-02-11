FARKLI BİR SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN
Sevgililer Gününe sayılı saatler kala çiftler harekete geçti. Sevdiklerini bir hediye ile sevindirmek isteyenler hediyelikçilerin yolunu tuttu.
Farklı bir hediye bulmak isteyenler Sevgiliye Hediye, Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri'ni tercih etti. Yüzde 70'e varan büyük indirimler Bayraklı'daki organizasyona olan ilgiyi arttırdı.
Sevdiklerini bir hediye ile sevindirmek isteyenlerin İzmir'deki ilk adreslerinden biri Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi oldu. Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençiz Fuarcılık tarafından düzenlenen Sevgiliye Hediye, Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri 14 Şubat akşamına kadar sürecek. Her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen organizasyon farklı ürün guruplarıyla göz dolduruyor.
kaynak:haberler
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