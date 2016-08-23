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farklı anjiyo türlerinin uygulanması

FARKLI ANJİYO TÜRLERİNİN UYGULANMASI

Kalp ve damar hastalıklarının belirtileri görüldüğü zaman damarların durumlarını detaylı olarak incelemek için anjiyo yapılmaktadır.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 11:41
Puan Ver : Farklı Anjiyo Türlerinin Uygulanması(0/10)


 Kalp ve damar hastalıklarının belirtileri görüldüğü zaman damarların durumlarını detaylı olarak incelemek için anjiyo yapılmaktadır. Bu durum damarların içlerinin görüntülenmesi işlemidir. Bu konuda Grup Florence Nightingale Hastaneleri oldukça gelişmiş tıbbi donanımları farklı türdeki anjiyo işlemlerini yapabilmektedir. Kalp ve damar merkezi ile de bu konuda teşhis ve tedavi konusunda en yüksek standartlar ile olanak sunmaktadır.



Anjiyo Nasıl Yapılır?



Damar içlerinin görüntülenmesi olan anjiyo damar sertliğinin veya tıkanıklığının derecesini ölçmek için uygulanır. Günümüzde anjiyo nasıl yapılır veya anjiyo nedir konusunda kafa karışıklığı mevcuttur. Bir tedavi olduğu sanılan anjiyo teşhis amaçlı yapılmaktadır.



    Anjiyo vücuttaki atar damarların içerisin eğirilerek yapılmaktadır.

    İki farklı şekilde yapılabilen anjiyo kurumda başarı ile uygulanmaktadır.

    Ayrıca farklı anjiyo türleri de gerekli durumda uygulanabilmektedir.



 








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