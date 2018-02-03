FARİH TERİM, KAPTANI YANINA ALDI: ARTIK DÜMENE GEÇ
Kaptan Selçuk İnan'dan sorumluluk alıp yeniden takımın maestrosu olmasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, "Sana inancım tam. Artık saha içinde oyunu sen kuracaksın" dedi.
Teknik direktör Fatih Terim, Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye'nin yerini Selçuk İnan'la doldurmayı planlıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre tecrübeli hocanın sürekli motive ettiği 33 yaşındaki yıldız, artık sahada daha çok kendisini göstermeye başladı.
"SANA İNANCIM TAM, BENİM SAHADAKİ GÖZÜM, KULAĞIM OLACAKSIN"
Galatasaray'daki 3. döneminde Fatih Terim, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Selçuk İnan transferi için bizzat devreye girmiş, yıldız oyuncu peş peşe gelen iki şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Selçuk'un potansiyelinin farkında olan Terim, kaptandan yeniden takımın maestrosu olmasını istedi. Takımının saha içerisindeki oyun kurucusu olarak geçmiş dönemde olduğu gibi Selçuk İnan'ı gören Terim, "Sana inancım tam. Kaptan olarak oyuna yön vermeni, arkadaşlarını iyi yönetmeni istiyorum. Benim sahadaki gözüm, kulağım sen olacaksın" şeklinde telkinlerde bulunuyor.
"ADINI HAYKIRIRLAR"
Son yıllarda taraftarlarla arası açık olan Selçuk İnan'dan bu meseleleri unutmasını da isteyen Terim'in, "Sezon sonunda şampiyon olursak, taraftar yeniden seni ayakta alkışlayacak ve adını haykıracak. Bu tip şeyler her yerde yaşanabilir. Geçmişi unut ve önüne bak. Ben senin ne kadar güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Bunu sahada da göstermeni istiyorum" dediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 7'den 70'e Hayatımızı Değiştirecek 83 Maddelik Sürpriz Torba Yasanın Bütün Detayları
- Havadaki Gözümüz Olacak! İşte İlk Türk Hava Gemisi Kuzgun'un Detayları
- Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı
- Google, 100 Milyar Dolarlık Şirketler Kulübüne Katıldı
- Bitcoin Değer Kaybederken Kodakcoin Talebe Yetişemiyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar