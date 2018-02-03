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Farih Terim, kaptanı yanına aldı: Artık dümene geç

FARİH TERİM, KAPTANI YANINA ALDI: ARTIK DÜMENE GEÇ

Kaptan Selçuk İnan'dan sorumluluk alıp yeniden takımın maestrosu olmasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, "Sana inancım tam. Artık saha içinde oyunu sen kuracaksın" dedi.

Tarih : 03 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Farih Terim, Kaptanı Yanına Aldı: Artık Dümene Geç(8/10)4

Teknik direktör Fatih Terim, Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye'nin yerini Selçuk İnan'la doldurmayı planlıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre tecrübeli hocanın sürekli motive ettiği 33 yaşındaki yıldız, artık sahada daha çok kendisini göstermeye başladı.

"SANA İNANCIM TAM, BENİM SAHADAKİ GÖZÜM, KULAĞIM OLACAKSIN"

Galatasaray'daki 3. döneminde Fatih Terim, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Selçuk İnan transferi için bizzat devreye girmiş, yıldız oyuncu peş peşe gelen iki şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Selçuk'un potansiyelinin farkında olan Terim, kaptandan yeniden takımın maestrosu olmasını istedi. Takımının saha içerisindeki oyun kurucusu olarak geçmiş dönemde olduğu gibi Selçuk İnan'ı gören Terim, "Sana inancım tam. Kaptan olarak oyuna yön vermeni, arkadaşlarını iyi yönetmeni istiyorum. Benim sahadaki gözüm, kulağım sen olacaksın" şeklinde telkinlerde bulunuyor.

"ADINI HAYKIRIRLAR"

Son yıllarda taraftarlarla arası açık olan Selçuk İnan'dan bu meseleleri unutmasını da isteyen Terim'in, "Sezon sonunda şampiyon olursak, taraftar yeniden seni ayakta alkışlayacak ve adını haykıracak. Bu tip şeyler her yerde yaşanabilir. Geçmişi unut ve önüne bak. Ben senin ne kadar güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Bunu sahada da göstermeni istiyorum" dediği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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