

Kış mevsiminde farenjit şikayetlerinin gün geçtikçe artış gösterdiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Hasan Zafer Hırçın, akut farenjitin genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir parçası olarak görüldüğünü ifade etti. Çoğunlukla virüslerin bazen de bakterilerin bu hastalığa yol açabileceğini belirten Yrd.Doç.Dr. Hasan Zafer Hırçın, sigara içilmesi, alkol kullanılması, alerji, geniz akıntısı, kuru ve kirli hava, burun tıkanıklığı, kemik eğrilikleri, iklim değişiklikleri sıcak veya soğuk besinler ve boğaz temizleme refleksinin aşırı olması gibi faktörlerin farenjit hastalığının oluşmasını tetikleyebileceğini vurguladı.



"ÖNLEMİNİZİ ÖNCEDEN ALIN"



Akut farenjitin özellikle ve kış aylarında görüldüğünü vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Hasan Zafer Hırçın, "Akut farenjit boğazda ağrı, yanma, kırgınlık, ateş hissi ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu hastalıkta en önemli şey kişinin kendini koruması için gerekli önlemleri almasıdır. Ailede bir kişi bu hastalığa yakalandığında hastayla çok yakın temasta bulunmamak, istirahat etmek, beslenmeye dikkat etmek, soğuktan uzak durmak alınması gereken başlıca önlemlerdir" diye konuştu.



Yrd. Doç. Dr. Hasan Zafer Hırçın, şu uyarılarda bulundu: "Diğer bir konu ise iyi beslenme, taze meyve ve sebze tüketimidir. Bol baharatlı yemeklerden ve kabuklu boğazı tahriş edici yiyeceklerden kaçınılması gerekir. Boğazın kuru kalmaması için ılık sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Elleri sık yıkamak ise enfeksiyonun bulaşmasını engellemeye yardımcı olur. Kişi yatmadan önce ağız gargarasıyla temizlik yapmalı, gece uyudukları ortamda kalorifer peteğinin ya da sobanın yakınına su koyarak odanın nemli kalmasını sağlamalıdır. Tozlu, kirli ortamlardan ve kapalı yerlerden uzak durmak gerekir. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kullanılması, sigara içilmiş kapalı ortamlarda bulunmak da enfeksiyonun yayılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle bu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışılmalıdır."



"TEDAVİYİ ERTELEMEYİN"



Farenjit tedavisinde bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yrd.Doç. Dr. Hasan Zafer Hırçın, "Akut farenjit 3 ile 5 gün içinde kendi kendini toparlayan bir hastalıktır. Bu sürenin uzaması durumunda mutlaka hekime danışılmalı, diğer tedaviler yönünden değerlendirilmeli ve tedavi aksatılmadan uygulanmalıdır. Farenjit uygun tedavi edilmezse ve tedavide bilinçsiz şekilde ilaç kullanılırsa hastalık kronikleşebilir" uyarısında bulundu.







kaynak:sabah







