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fare beyniyle matrix gerçek oldu

FARE BEYNİYLE MATRİX GERÇEK OLDU

Bilim insanları organik bilgisayar yapma yolunda yeni bir adım attılar.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:22
Puan Ver : Fare Beyniyle Matrix Gerçek Oldu(8/10)5


Bilim insanları organik bilgisayar yapma yolunda yeni bir adım attılar.



Duke University Medical Center'da yapılan bir deneyde bilim insanları dört farenin beynini birbirine bağlayarak, dört beyinden oluşan organik bir network kurmayı başardılar. Oluşan bu organik network'u, Matrix filmine konu olan, insanların beyniyle bağlandıkları Matrix isimli ağa benzetmek de mümkün. Fareler bu network ortamında birbirleriyle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşmayı başardılar. Bir anlamda, diğerinin düşüncelerini hissettiler.



Bilim insanları farelerin beynini kullanarak, imaj düzenleme, veri depolama gibi işlemlerin yapılabileceğini iddia ediyorlar. Diğer bir deyişle, ileride hayvan beyinleri, süper bilgisayarlar üretmek için kullanılabilir ancak bu girişimin ağır sosyal etkileri ve hayvan hakları açısından sorunları olacağını tahmin etmek zor değil.








Etiketler: Fare  Beyniyle  Matrix  Gerçek  Oldu    haber

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