FANATİK ERGİN ATAMAN GÖREVİ BIRAKTI!
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, NTV Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman'ın ay yıldızlı ekipteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
"Ergin Ataman Galatasaray'daki hedefleri doğrultusunda milli takımı bıraktı. Galatasaray ile yoluna devam edecek" diyen Erdenay, yeni bir teknik adam arayışına başladıklarını ifade etti.
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