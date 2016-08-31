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fanatik ergin ataman görevi bıraktı!

FANATİK ERGİN ATAMAN GÖREVİ BIRAKTI!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın görevinden ayrıldığı açıklandı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:40
Puan Ver : Fanatik Ergin Ataman Görevi Bıraktı!(0/10)


Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay,  NTV Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman'ın ay yıldızlı ekipteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.



"Ergin Ataman Galatasaray'daki hedefleri doğrultusunda milli takımı bıraktı. Galatasaray ile yoluna devam edecek" diyen Erdenay, yeni bir teknik adam arayışına başladıklarını ifade etti.








Etiketler: Fanatik  Ergin  Ataman  Görevi  Bıraktı    haber

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