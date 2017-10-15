FANATİK ANKARAGÜCÜ TARAFTARI DAMAT, DÜĞÜN ÖNCESİ GELİNİ ALIP TRİBÜNDE MAÇ İZLEDİ
Ankara'da oturan Ankaragücü taraftarı damat, bu akşam yapılacak düğünleri öncesinde eşini Ankaragücü maçına getirdi.
Fanatik Ankaragücü taraftarı olan Ali Bölük isimli damat, bu akşam yapılacak düğünleri öncesi gelinle birlikte tribünden Ankaragücü-Boluspor maçını izledi. Gelinlik ve damatlıklarıyla maçı izleyen çift, Ankaragücü'nün 2-0'lık galibiyetiyle stattan mutlu ayrıldı.
NİKAH MASASINA FORMAYLA OTURMUŞLARDI
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ikamet eden Ali ve İrem Bölük çifti, birkaç gün önce evlenmek için Kızılcahamam Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurmuş, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine Ankaragücü formasıyla oturmuştu. Fanatik Ankaragücü taraftarı olan Ali Bölük, akşam yapılacak düğün öncesi eşi ile birlikte Ankaragücü-Boluspor maçını tribünde izlemek için maçın oynandığı Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla tribünde maç izleyen çift, Ankaragücü'nün 2-0'lık galibiyetinin mutluluğuyla stattan ayrıldı.
"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"
Ankaragücü'ne sevdasının büyük olduğunu ifade eden Ali Bölük, "Ankaragücü formasıyla nikah masasına oturmak hayalimdi, bu şekilde bu stada gelmek de hayalimdi. Araba arkası yazımızda 'Bir gülüşü var sanırsın Ankaragücü sahaya çıkıyor' yazıyor. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. İnşallah bugünde maçı alacağız. Düğünümüz akşam saat 19.00'da Kızılcahamam'da" diye konuştu.
İrem Bölük ise "Artık ben de Ankaragücü taraftarıyım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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