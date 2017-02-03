Takipçileri tarafından merakla beklenen Fallout 4 için önemli bir grafik güncellemesi geliyorr. 2015'in son günlerinde çıkan oyun için PS4 Pro desteği ve PC sürümü için de ek grafik güncellemesi geliyor. Güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Takipçileri tarafından merakla beklenen Fallout 4 için önemli bir grafik güncellemesi geliyorr. 2015'in son günlerinde çıkan oyun için PS4 Pro desteği ve PC sürümü için de ek grafik güncellemesi geliyor. Güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bethesda tarafından geliştirilen Aksiyon RPG türünün en önemli oyunlarından olan Fallout serisi yeni oyunuyla 2015'in son günlerinde oyunseverler ile buluşmuştu. 10 Kasım 2015 tarihinde çıkışını yapan oyun, oyun sektöründe merakla beklenmişti. Çıkışıyla birlikte büyük bir başarı yakalayan oyun aynı zamanda mobil platformlar için de bir sürüm yayınlamıştı. Android ve İOS için yayınlanan mobil oyun, pek çok oyunseverin saatlerini harcamasına neden olmuştu.



Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One ve Microsoft Windows platormlarına çıkış yapan Fallout 4, yüksek dosya boyutu ve yüksek grafikleriyle dikkat çekmişti. Halen pek çok kişi tarafından oynanan oyun için geliştirici firma olan Bethesda Softworks, 1.9 güncellemesini yayınnlamaya hazırlanıyor.



1.9 güncellemesiyle birlikte büyük değişimler yaşayacak olan oyunun en çok grafik detaylarında artış olması bekleniyor. Geliştirici firmanın yapmış olduğu açıklamaya göre 1.9 sürümüyle birlikte oyuna Sony Playstation 4 Pro desteği gelecek. Oyuna gelecek güncelleme ile birlikte PS4 Pro sahipleri oyunu doğal 1440P çözünürlükte oynayabilecek. Aynı zamanda çimenler, nesneler ve NPC'ler çok daha detaylı olacak.



Gelecek olan güncelleme sadece konsol oyuncularını ilgilendirmiyor. PC oyuncularına da ücretsiz olarak gelecek olan güncelleme ile birlikte yeni bir doku paketi geliyor. Toplam 58 GB ek alan isteyecek olan güncelleme, bu yönüyle bir ilki de içeriyor. İlk kez bir oyuna gelen güncelleme 58 GB gibi devasa bir alana ihtiyaç duyacak. Yüksek çözünürlüklü doku paketini içeren güncelleme oyunun sistem gereksinimlerini de etkilemiş durumda. Oyunun önerilen sistem gereksinimleri Intel Core İ7-5820K, Nvidia GTX 1080 8 GB ve 8 GB+ RAM olarak dikkat çekiyor. Firma aynı zamanda sistem gereksinimleri arasına AMD Radeon RX 490'ı da yazdı. Ancak hali hazırda böyle bir kartın duyurusu yapılmadığı için bu bilgi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Bu hata ile birlikte de AMD'nin RX 490'ı satışa sunmaya hazır olduğu ortaya çıkmış oldu.



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