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fallout 4, bir anda ücretsiz oldu

FALLOUT 4, BİR ANDA ÜCRETSİZ OLDU

Microsoft Xbox One kullanıcıları, Microsoft'un dijital marketini ziyaret ettiklerinde, Fallout 4'ün 0.00 dolar olduğuna şahit oldular. Bethesda Softworks, durumdan haberdar olmadığını açıkladı. Peki sonra ne oldu? Detayları haberimizde…

Tarih : 15 Haziran 2016, 10:33
Puan Ver : Fallout 4, Bir Anda Ücretsiz Oldu(6/10)5


Microsoft Xbox One kullanıcıları, Microsoft'un dijital marketini ziyaret ettiklerinde, Fallout 4'ün 0.00 dolar olduğuna şahit oldular. Bethesda Softworks, durumdan haberdar olmadığını açıkladı. Peki sonra ne oldu? Detayları haberimizde…



Size gün içinde, yurt dışında 80 dolarlık fiyatla satışa sunulan Fallout 4'ün, 0.00 dolardan marketplace.xbox.com'dan sunulduğunu(!) söylesek inanır mıydınız? Peki ya, üreticinin bile bu durumdan bihaber olduğunu söylesek ne olurdu?



Dün gece geç saatlerden, günün ortalarına kadar Fallout 4'ün fiyatı 0 dolardı. Hatta Xbox Store'da öyle garip bir karışıklık yaşandı ki; Automatron, Wasteland Workshop ve Far Harbor gibi ek görev paketleri de inanılmaz düşük fiyatlardan, 0 dolarlara kadar indi.



Wario64 isimli Twitter sitesi yanlışlığı ortaya çıkardı. Microsoft, Fallout 4'ü bu fiyattan alan kullanıcılara, teknik bir hata gerçekleştiğini, bu bağlamda gün itibariyle satın alınan Fallout 4′ destek sağlanmayacağını ancak satın alımda bulunan kullanıcıların hesabına 10 dolar ekleneceğini duyurdu. Yani, durumun fark edilmesinden sonra oyunu elde etmek isteyenler, 10 dolarla ödüllendirilmiş oldu.



Bethesda Softworks cephesi ise şaşkındı. Şirket, oyunu ücretsiz sunmak gibi bir amaçları olmadığını açıklarken, üst düzey yönetici Peter Hines, “Neler olduğuna dair bir fikrimiz yok. Ne de olsa söz konusu platform bize ait değil. Eminim, ortadaki hata neyse düzeltilecektir.” açıklamasında bulundu.



Microsoft da, ünlü RPG oyununu, genişleme paketlerini ve Deluxe Edition'ı eski fiyatına döndürdü. Teknoloji devi, teknik bir vaka sonrasında bunun gerçekleştiğini ama kullanıcıları mağdur etmemek için gereken bedeli (10 dolar) ödeyeceklerini açıkladı.



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Etiketler: Fallout  4  Bir  Anda  Ücretsiz  Oldu    haber

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