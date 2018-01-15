Bakan Fakıbaba, "Tarımsal desteklerin yerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin kontrollerimiz olacak. Kanuna aykırı bir işlem tespit edilirse parayı alanı da vereni de savcılığa veririm" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal desteklere ilişkin kontrollerin artırılacağını belirterek, "Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım. Kanunlara aykırı bir işlem tespit edilirse hem kendi arkadaşımızı hem de o parayı alanı savcılığa veririm" dedi.

"BU PARALARDA 80 MİLYONUN HAKKI VAR"

Söz konusu desteklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının yüzde 100 denetlenemediğini ifade eden Fakıbaba, "Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım. Çünkü bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin ve 80 milyonun hakkı var." diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"

Fakıbaba, desteklere yönelik denetimlerde takım çalışmasının önemine değinerek, "Bu iş bir takım oyunu, tek başına bir bakanın ya da merkezdeki bürokratın başarılı olması mümkün değildir. Başarı asıl yerelde olur. Bu bağlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum, çok dikkatli olacaklar, ölçüp biçecekler." ifadesini kullandı.

"KANUNA AYKIRI İŞLEM TESPİT EDERSEM SAVCILIĞA VERİRİM"

STK'ları da desteklerin kontrolü sürecine dahil etmeyi düşündüğünü anlatan Fakıbaba, böylece desteklerde daha şeffaf olunabileceğini, kime ne verildiğinin, neticesinin ve takibinin daha rahat yapılabileceğini söyledi.

Fakıbaba, "Kanunlara aykırı bir işlem tespit edilirse hem kendi arkadaşımızı hem de o parayı alanı savcılığa veririm." dedi.

Kaynak: haberinburada