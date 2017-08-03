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Fakıbaba'dan Çiftçilere Müjde! Yılda İki Kez Destek Ödemesi Yapılacak
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Fakıbaba'dan Çiftçilere Müjde! Yılda İki Kez Destek Ödemesi Yapılacak

FAKIBABA'DAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE! YILDA İKİ KEZ DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Çiftçilerle bir araya gelen Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, bundan sonra desteklemelerin ürün ekilmeden önce bildirileceğini ifade ederek, "Yılda iki kez destek ödemesi yapılacak" dedi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Fakıbaba'dan Çiftçilere Müjde! Yılda İki Kez Destek Ödemesi Yapılacak(10/10)6

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilerle bir araya gelip, bundan sonra desteklemelerin ürün ekilmeden önce bildirileceğini ifade ederek, "Yılda iki kez ödenecek. Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız" dedi.

"ELİMİZDEN NE GELİRSE ESİRGEMEYECEĞİZ"

Gün boyunca Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunan Bakan Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, akşam saatlerinde Tekirdağ'a bağlı Yağcı Mahallesinde çiftçilerle bir araya geldi. Burada köylülerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, hayvancılıkla ve tarımla ilgili ellerinden ne gelirse çiftçiden, üreticiden esirgemeyeceklerini söyledi.

"ÇİFTÇİLERİ TEFECİLERE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ"

Bakan Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bizim fiyat açıklamamız her zaman söz konusu değildir. Ama bundan sonra yapacağımız şey, desteklemeleri açıklayacağız. Yani diyeceğiz ki mısıra bu, ayçiçeğine bu, buğdaya ise bu. Tefecilerin eline bırakmamak adına sizi, yılda mesela 2017'nin desteklemelerini, 2018'in Sonbaharında ve İlkbaharında alacaksınız. İlkbaharında ve sonbaharında. Desteklemeleri mutlaka ve mutlaka başında söyleyeceğiz. Yani diyeceksiniz ki arkadaş ben bu yıl bunu ekmiyorum, bunu ekeceğim. Çalışmalarımız var yani buna emin olun. Hiç kimse hatta muhalefette sizin mutuz olmanızı istemez. Biz kesinlikle istemeyiz. Hiç kimse istemez. Ama mutlaka bu toplantılardan netice alacağımıza inanıyoruz. Ben olmam arkadaşlarım olur. Geleceğiz direkt olarak üreteciyle görüşeceğiz. Geçmişte hatalar olabilir. Bizim yarına bakmamız lazım. Bunu düzeltmek için buralardayız ve dolaşıyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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