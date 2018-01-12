Turizmde Rekor Gelir! Kasaya 26 Milyar Dolar Girdi
Fakıbaba: Su İmkanlarını Çok İyi Değerlendirmeliyiz
Arda Turan'dan Duygulandıran Ali Sami Yen Paylaşımı
Şener'den Rakiplere Gözdağı: Her Zaman Yarışın İçindeyiz!
Bakan Soylu'nun Söz Aldığı Şarkıcı Yusuf Güney, Şırnak'ta Komandolara Konser Verdi
Samsunspor'da Parası Ödenmeyen Halil İbrahim Pekşen Sözleşmesini Feshetti
Workhorse, W-15 İle Tesla'yı Geride Bırakarak İlk Elektrikli Pick-Up'ı Üretti
Yıldırım Nikahı Kıymak İsteyen Alişan'a Çağla'dan Jet Uyarı!
Gençlerbirliği, Bursaspor'un Yıldızını Kadrosuna Kattı
Alex'ten Fenerbahçe Mesajı: Çok Özledim
Güney Kore'de Kripto Para Platformlarına Baskın
Ptt Motif Kart İle Memurlara Özel Hizmet Verecek
Galatasaray'a Evra Transferi İçin İspanya'dan Rakip Çıktı
2018'in Magazin Bombası! 5 Kez Nikah Kıyan İmparator, Eski Eşine Evlenme Teklif Etti
Barcelona Genç Yıldızı Kadrosuna Kattı
Ahmet Nur Çebi'nin Cezası Onandı
Ali Koç'tan Fenerbahçe Taraftarına Çağrı: Tam Zamanı!
Beşiktaş Kap'a Bildirdi! İşte Vodafone Park'ın Toplam Maliyeti
Diriliş'te Merak Edilen Soruya Cevap Veriyoruz: Turgut Alp Öldü Mü
14 Milyonluk İstanbul'da Erkek Nüfusu, Kadın Nüfusundan Fazla

Fakıbaba: Su İmkanlarını Çok İyi Değerlendirmeliyiz

FAKIBABA: SU İMKANLARINI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 44 yılın en kurak kışı ile ilgili, "Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 05:20
Puan Ver : Fakıbaba: Su İmkanlarını Çok İyi Değerlendirmeliyiz(10/10)6

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

"ET İTHALATI EN ÇOK BENİ ÜZÜYOR"

Fakıbaba, "Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor. O eti ben de eşim de çocuğum da yiyor. Daha önceden nerdeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi? Üreticiye de destek veriyoruz" dedi.

" KILIÇDAROĞLU TARIM KONUSUNDA BİRAZ DAHA ÇALIŞMALI"

Bakan Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun Fransa'dan et ithalatına ilişkin Müslüman olmayan ülke eleştirilerine ilişkin, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fakıbaba  Su  İmkanlarını  Çok  İyi  Değerlendirmeliyiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER