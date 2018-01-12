Yayla yasağıyla ilgili konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba,"Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak bu yaz kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yayla yasağıyla ilgili konuşan Bakan Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"MSB İLE 750 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞİMİZ OLACAK"

Milli Savunma Bakanlığının askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve daha ucuz ürün alabilmek için kendilerine müracaatta bulunduklarını anlatan Fakıbaba, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fakıbaba, protokolün uygulanmasıyla çiftçilere de çok büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisinden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden, Et ve Süt Kurumundan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak" diye konuştu.

"HERKES BİRBİRİNİ KONTROL ETMELİ"

Fakıbaba, bazı kışlalarda askerlerin zehirlenme vakalarına da değinerek, gıda sektöründe çok sanayileşmiş firmalar bulunduğunu ancak birisinin hatasının bütün firmaları etkilediğini kaydetti.

Bu bağlamda denetimleri artırdıklarının altını çizen Fakıbaba, Türkiye'de herkesin birbirini çok iyi kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

Fakıbaba, bir işletmedeki hatanın diğerlerini de etkilemesi nedeniyle "Bütün işletmelerdeki gıdalar güvenli değildir" denilemeyeceğini vurgulayarak, zaman zaman bu tip örneklerin görüldüğünü ve onlara da gerekli cezaların verildiğini söyledi.

"ET FİYATLARI LÜKS LOKANTALARDA BİLE DÜŞTÜ"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışı konusunda, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaptığı konuşmada yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasağın kalkacağı haberini "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ama yaylalara sahip çıkacaksınız. Güvenlik de bizden" cümleleri ile duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada