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Fakıbaba: Kurban Fiyatlarını Arttırmak İsteyenler Avucunu Yalayacak

FAKIBABA: KURBAN FİYATLARINI ARTTIRMAK İSTEYENLER AVUCUNU YALAYACAK

Bayram öncesi kurban fiyatlarını artırmak isteyenlerin, hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyen Bakan Fakıbaba, " "Fırsatçılara avuçlarını yalatacağım" dedi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Fakıbaba: Kurban Fiyatlarını Arttırmak İsteyenler Avucunu Yalayacak(7/10)3

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram öncesi kurban fiyatlarını artırmak isteyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. Art niyetli kişileri ters köşeye yatıracağını belirten Fakıbaba, "Hayvan, et fiyatı yükselecek diyenler hayal kırıklığına uğrayacak, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım" dedi.

"FIRSATÇILAR BENİ TANIMIYORLAR"

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler ile kurban fiyatlarını yükseltmek isteyen fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Fakıbaba şöyle dedi:

"Son zamanlarda; 'hayvan alımı serbest olacak, Avrupa'da şimdiden hayvan fiyatı arttı' denildiğini duyuyorum. Bunu söyleyen fırsatçılar beni tanımıyorlar. Ben öyle ters köşeye yatırırım ki hiç neye uğradıklarını şaşırırlar. Ben gerçek üreticinin, tüketicinin ve ticaret yapanın yanındayım. Fırsat kollayıp 'yarın nasılsa etin ve hayvanın fiyatı yükselecek' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Boş konuşmuyorum, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım. Namuslu insanlar da dua edecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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