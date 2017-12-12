Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu belirterek "Fiyatlar en çok 50 kuruş zamlanır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu, satıcıların piyasayı görebildiğini söyledi. Fakıbaba fiyatların artsa artsa 50 kuruş artacağını bildirdi. Fakıbaba marketlerdeki ucuz et satışına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu konuda önemli olanın sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Fakıbaba, piyasayı takip ettiklerini, maliyetleri hesapladıklarını aktardı. Fakıbaba, fiyatları arttırabilecekleri gibi azaltabileceklerini de bildirerek, "Bakıyoruz, belki de 14,5 lira değil de 15 lira, 15,5 lira değil de 16 lira yapabiliriz. 50 kuruşlarla yükseltiriz alçaltırız, girdinin durumuna göre. Girdiler ucuzlarsa ucuzlar. Ama girdide artış olursa 29,5 lira, 30 lira olur. Artık piyasa belli. Bu fiyatlar güzel." diye konuştu.

"PİYASAYI REGÜLE ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Zamanla et satışı yapan market sayısının artıp artmayacağına yönelik soru üzerine Fakıbaba, amaçlarının et satmak değil, piyasayı regüle etmek olduğuna dikkati çekti. Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki de tamamen çekiliriz, bize belki de ihtiyaç kalmayacak. İhtiyaç olduğunda gireceğiz. Benim istediğim de bu. Biz hiç marketlere karışmadan, et fiyatlarını bu şekilde regüle ettiğimiz taktirde çekilebiliriz de. Şart değil. Bakanlık olarak gönüllü et satalım havamız yok. Ama piyasayı regüle etmek bizim görevimiz. Sadece bu olay regülasyonla ilgili bir olaydır.

14,5 lira 15 lira, 15,5 lira 16 lira olabilir. Alıcıyı da çok zor durumda bırakmadan ama üreticiyi de düşünerek, 25 kuruş, 50 kuruş çekerek veya artırarak artık o duruma bağlı olarak... Önemli olan bir şeyi yaparken diğer tarafı yıkmamaktır. İlk geldiğim andan itibaren hep üretici, üretici diyorum. Tüketici, burada çok önemli. Üretici üretmezse, tüketici ne yapabilir. Bu bağlamda piyasayı takip ediyoruz. "

EKMEK FİYATLARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 2018 yılının, buzağı ölümlerinin düştüğü, hastalıkların azaldığı, yeni projelerin ortaya çıktığı, TİGEM'in çok daha faal hale geldiği bir yıl olacağını söyledi.

Çiftçi için de güzel bir yıl olmasını temenni eden Fakıbaba, amaçlarının da bu olduğunu vurguladı. Ekmeğin gramajının düşmesine yönelik uygulamanın 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğinin anımsatılması üzerine Fakıbaba, ekmeğin çöpe gittiğini, ekmekte müthiş israf olduğunu aktardı.

Fakıbaba, ekmek fiyatlarının artıp artmayacağına yönelik soruyu yanıtlarken, fiyatların genelde illerde ayarlandığına işaret etti. Fakıbaba, "Tek amacımız var; israfı önlemek. Bu bağlamda fiyatlar da ona göre ayarlanır. " dedi.

Kaynak: haberinburada