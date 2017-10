Gıda, Tarım Bakanı Fakıbaba, et fiyatlarında hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de esnafı mutlu edecek planlarının olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar düşecek ama dengeyi de koruyacağız" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Yozgat'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Daha sonra Yozgat Valiliğine ziyaret gerçekleştiren Bakan Fakıbaba, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fakıbaba, et fiyatlarında hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de esnafı mutlu edecek planlarının olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar düşecek ama dengeyi de koruyacağız" dedi.

"HEM ÜRETİCİYİ HEM TÜKETİCİYİ KORUYACAĞIZ"

Kırmızı et ile ilgili sorulan soruya Bakan Fakıbaba, hem üreticiyi hem esnafı hem de vatandaşın çıkarlarını koruyarak dengeyi koruyacaklarını söyleyerek, "Geldiğim günden beri ben hep şunu söylüyorum. Hem üreticinin hem aradaki sanayicinin, esnafın hem de son taraf olan tüketicinin hep yanında olacağız ve dengeyi gözeteceğiz. Piyasada regülasyon görevi yapacağız. Mesela en basitinden söyleyeyim. Biz normal üreticiye 3 dolar 95 sente vermiş olduğumuz besilik hayvanı daha ucuza aldık diye 3 dolar 70 sente veriyoruz. 25 sent, onlardan hiçbir şey istemeden düşürdük" dedi.

"ÜZERİMİZDE 80 MİLYONUN VEBALİ VAR"

Üreticiyi mutlu etmek istediklerini ifade eden Fakıbaba, "Üretimimizi koruyacağız, bir taraftan sanayiciyi de koruyacağız. Ama et yeme hakkı olan 80 milyon insanın da bizde vebali var, onu da koruyacağız. Ama bunu yaparken dengeli bir şekilde kazan kazan kazan olacak. Yani hiçbir zaman tek taraflı bir kazanç olmaz. Herkes fedakarlık edecek. Bu fedakarlık olduğu zaman da dengeli bir kazanç elde edilir. Bu hem dinimiz için hem ülkemiz için hem geleceğimiz için çok önemli. Bakın dört tarafımız düşmanla çevrili ve mücadele veriyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, her yerde mücadele veriyoruz. Yani bizim fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 lira bir eti hakikaten fakir fukara yiyemiyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaparken de biz üreticiye saygı duyuyoruz. Onun da kazanması gerektiğine inanıyoruz ve bu dengeleri gözeteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada