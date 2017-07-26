İntihar Girişiminde Bulunan Genci Kurtaran Yavuz Bingöl'ün İyiliği Başına Dert Oldu
Mircea Lucescu'dan Türk Arkadaşına: Galatasaray'la Anlaştım, Bekliyorum
Kurumlar Vergisi'ne İndirim Geliyor
Fakıbaba: Ciğer Kebabının Patentini Alacağız
Alman Polisi, Her Yerde 16 Yaşındaki Ceylan'ı Arıyor!
Dünyada Pek Çok İlke İmza Atan Ünlü İş Adamı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçeli Aatif Antalyaspor'a Gitmeyince Eto'o Transferi İptal Oldu
Roma'da Oynayan Cengiz Ünder, Tottenham Maçında İlk Golünü Attı
Etiler'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı!
Hastanelere E-Sicil Uygulaması Geliyor
Ankara'da Esrarengiz Cinayet! Kız Arkadaşıyla Dolaşan Genci Öldürüp Kız Arkadaşını Kaçırdılar
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in Yeni Görevi İçin Kulislerde Dolaşan İki İddia
Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı Ve Silahlı Saldırı
İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı
Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı
Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar
Caner Erkin'den Boşandı, 1,5 Yıl Sonra Genç Aşkı İle Yüzü Güldü!
Ceceli'nin Eşi Herkese Salladı, Ardından Paylaşımını Yoruma Kapattı
İddialar Ayyuka Çıktı, Hacı Yine Sosyal Medyadan Cevap Verdi
Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidiler!

Fakıbaba: Ciğer Kebabının Patentini Alacağız

FAKIBABA: CİĞER KEBABININ PATENTİNİ ALACAĞIZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'nın ta kendisidir. İnşallah patentini alacağız." açıklamasında bulundu.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Fakıbaba: Ciğer Kebabının Patentini Alacağız(9/10)5

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile sabah namazını tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisinde kıldı. Daha sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, buradaki balıklara yem atan Fakıbaba ve Özlü, Akarbaşı Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip birlikte kahvaltı yaptı.

"İŞSİZLİĞİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte önemli hizmetler yapmak için çalışacaklarını vurgulayan Fakıbaba, "İşsizliğin çok önemli boyutlarda olduğu Şanlıurfa'ya özellikle neler yapabileceğimizi görmek adına geldik. Arkadaşlarımızla samimi olarak Urfa'ya ne gibi katkımız olabilir, bunun çabası içindeyiz. Elimizde sihirli değnek yok, inşallah yavaş yavaş Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için büyük çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün arkadaşlarımızla el ele verip, Şanlıurfa'yı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

"CİĞER KEBABININ PATENTİ ALINACAK"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Şanlıurfa'daki işsizlik konusunu çözmek adına Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, ziyaretin verimli geçeceğine inandığını aktardı.

Fakıbaba ve Özlü, daha sonra Haşimiye Meydanı'ndaki vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bölgede ciğer kebabı yapan ustalarla görüşen Fakıbaba, "Ciğer Urfa'da yenir, başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'nın ta kendisidir. İnşallah patentini alacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fakıbaba  Ciğer  Kebabının  Patentini  Alacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER