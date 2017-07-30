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Fakıbaba: Çiftçilerin Zararını Karşılama Zorundayız
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Fakıbaba: Çiftçilerin Zararını Karşılama Zorundayız

FAKIBABA: ÇİFTÇİLERİN ZARARINI KARŞILAMA ZORUNDAYIZ

Dolu felaketi sebebiyle büyük zarar gören çiftçilere Fakıbaba'dan sevindirici haber geldi. Fakıbaba, "Ürünlere gelen zararı karşılamak zorundayız" dedi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Fakıbaba: Çiftçilerin Zararını Karşılama Zorundayız(5/10)1

18 Temmuz'da yaşanan sel ve dolunun ardından mahsulleri tarlada kalan çiftçiler için ilk günden beri harekete geçen Bursa Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mağdur üreticilerin zararlarının karşılanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba ile görüştü.

"ACİL YARDIM GEREKİYOR"

Fakıbaba'ya yeni görevinde başarılar dileyen Kurtulan, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de yaklaşık 95 bin dönümlük arazide etkili olan dolu felaketi hakkında bilgiler verdi. Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay, Yeşilova, Ormankadı ve Kumkadı mahalleri ile Karacabey'in bir bölümünde bini aşkın mısır, kavun, karpuz, biber ve domates üreticisinin afetten etkilendiğinin söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"ZARARI KARŞILAYACAĞIZ"

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Bakan Ahmet Fakıbaba ise süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak zarar gören tarım ürünleri inceleyen Bakan Fakıbaba, "Allah, bu gibi afetlerde yurdumuzu korusun. Önemli olan cana bir şey gelmesin. Ürünlere gelen zararı bu devlet hep karşılamıştır, bunu da karşılamak zorundayız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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