

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, "50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldi. Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan`dan, 2 Haziran`a kadar uzattık" dedi.







Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım süresinin uzatılması için işletmelerden çok yoğun talep geldiğini belirterek, "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." dedi.







Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in 2017 yılı 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.







Geçen yılki kredi faiz destek programına 249 bin işletmenin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biçer, bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bin KOBİ'nin destekten yararlanabildiğini hatırlattı. Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olması nedeniyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl da bu desteği devam ettirdiklerini belirten Biçer, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlattıklarını söyledi.











kaynak:türkiyegazetesi