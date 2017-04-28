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faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı

FAİZSİZ KREDİ KULLANIMINDA SÜRE UZATILDI

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, "50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldi. Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan`dan, 2 Haziran`a kadar uzattık" dedi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 13:47
Puan Ver : Faizsiz Kredi Kullanımında Süre Uzatıldı(7/10)8


KOSGEB Başkanı Recep Biçer, "50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldi. Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan`dan, 2 Haziran`a kadar uzattık" dedi.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOSGEB'in 50 bin  lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım  süresinin uzatılması için işletmelerden çok yoğun talep geldiğini belirterek,  "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." dedi.



Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in 2017 yılı 50 bin lira üst limitli  sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Geçen yılki kredi faiz destek programına 249 bin işletmenin başvuruda  bulunduğunu hatırlatan Biçer, bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bin KOBİ'nin  destekten yararlanabildiğini hatırlattı. Destekten yararlanamayan çok sayıda  işletme olması nedeniyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl da bu  desteği devam ettirdiklerini belirten Biçer, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz  desteği uygulamasını yeniden başlattıklarını söyledi.



 



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Faizsiz  Kredi  Kullanımında  Süre  Uzatıldı    haber

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