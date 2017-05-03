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Faizsiz ev almak isteyenlere: İslami mortgage

FAİZSİZ EV ALMAK İSTEYENLERE: İSLAMİ MORTGAGE

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, "İslami mortgage`ı geliştirme üzerinde çalışmamız var" dedi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:46
Puan Ver : Faizsiz Ev Almak İsteyenlere: İslami Mortgage(5/10)3


Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, İslam Kalkınma Bankasının Özel Sektör Kurumu (ICD) ile Türkiye'de 'İslami mortgage'ı geliştirme üzerinde çalışmalarının olduğunu ve ICD ile çerçeve anlaşması imzaladıklarını söyledi.



Mehmet Bostan, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı döneminde varlık fonunun mevzuat altyapısı, vizyonu, kurgusu üzerinde kuruluş çalışmaları yaptıklarını anlatan Bostan, bu konuda dünyanın önde gelen fon kuruluşları, yatırım bankaları ile yakın çalışmada bulunduklarını ifade etti.



TVF'nin Türkiye'nin geleceği için önemli rol oynayacağını söyleyen Bostan, dünya piyasalarında "sovereign wealth fund", Türkiye'de de varlık fonu adıyla yer alan bu iktisadi aracın dünyanın bütün büyük ekonomilerinde devletler tarafından ellerinde bulunan varlıkların kontrolü, yönetimi ve geliştirilmesi için çeşitli yatırım stratejileri oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirtti



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Faizsiz  Ev  Almak  İsteyenlere  İslami  Mortgage    haber

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