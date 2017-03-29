Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

faili meçhul kadın cinayetlerinin sırrı çözüldü! korkunç detaylar...

FAİLİ MEÇHUL KADIN CİNAYETLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ! KORKUNÇ DETAYLAR...

Antalya'da uzun yıllar faili meçhul olarak kalan kadın cinayetlerinin sırrı çözüldü. Kadınları öldürdüğü belirlenen Mehmet Güneş'e ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası verildi

Tarih : 29 Mart 2017, 13:38
Puan Ver : Faili Meçhul Kadın Cinayetlerinin Sırrı Çözüldü! Korkunç Detaylar...(6/10)7


2004 ve 2009 yıllarında iki kadını öldürmekle suçlanan Mehmet Güneş, ağırlaştırlmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası aldı. Güneş'in Antalya'da işlediği cinayetler uzun yıllar faili meçhul olarak kalmıştı.



Antalya'da 2004 ile 2009 yıllarında 2 kadını öldürmekle suçlanan 34 yaşındaki Mehmet Güneş, ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



OLAYDAN SONRA İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI



Antalya'da uzun yıllar faili meçhul kalan kadın cinayetlerinin ilki 2004 yılında meydana geldi. Aralık 2004 tarihinde Aşağıkaraman Köyü'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Döşemealtı ilçesinde köpek barınağı bulunan 55 yaşındaki Meryem Altun'a ait olduğu tespit edildi. Meryem Altun'un olaydan önce o dönem canlı hayvan ticareti yapan Mehmet Güneş ile görüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca cinayetten sonra Mehmet Güneş'in Meryem Altun adına düzenlenmiş 60 bin liralık senedi tahsil için icra müdürlüğüne başvurduğu tespit edildi. Olaydan sonra ifadesi alınan Mehmet Güneş serbest bırakıldı.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Faili  Meçhul  Kadın  Cinayetlerinin  Sırrı  Çözüldü  Korkunç  Detaylar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER