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FAİL, CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUYLA EVLENİRSE CEZA ALMAYACAK


FAİL, CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUYLA EVLENİRSE CEZA ALMAYACAK
Tarih : 18 Kasım 2016, 09:43
Puan Ver : Fail, Cinsel İstismar Mağduruyla Evlenirse Ceza Almayacak(10/10)10


Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam tartışmalara yol açan bir düzenleme kabul edildi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından verilen önergeyle; 16 Kasım 2016'ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilecek.



Evlilik, zamanaşımı süresi içinde failin kusuruyla sona ererse, fail hakkında hüküm açıklanacak.



Düzenlemenin AK Parti'li milletvekillerince kabul edilmesine bazı CHP milletvekilleri tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 günde çıkacak bir düzenlemenin 4 saatte çıkarıldığını söyledi.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Fail  Cinsel  İstismar  Mağduruyla  Evlenirse  Ceza  Almayacak    haber

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