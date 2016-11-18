

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam tartışmalara yol açan bir düzenleme kabul edildi.







AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından verilen önergeyle; 16 Kasım 2016'ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilecek.







Evlilik, zamanaşımı süresi içinde failin kusuruyla sona ererse, fail hakkında hüküm açıklanacak.







Düzenlemenin AK Parti'li milletvekillerince kabul edilmesine bazı CHP milletvekilleri tepki gösterdi.







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 günde çıkacak bir düzenlemenin 4 saatte çıkarıldığını söyledi.







kaynak:ntv