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faik öztürk temiz çıktı

FAİK ÖZTÜRK TEMİZ ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde eşi Safiye Soyman'la birlikte katıldığı Renkli Sayfalar programında bir haftadır hastanede yattığını söyleyerek duygusal anlar yaşayan Faik Öztürk'ün biyopsi sonuçları temiz çıktı.

Tarih : 25 Kasım 2016, 17:23
Puan Ver : Faik Öztürk Temiz Çıktı(10/10)12


Geçtiğimiz günlerde kanser olduğundan şüphelendiğini belirten ve ağır bir biyopsi operasyonu geçirdiğini belirten Faik Öztürk'ün sonuçları temiz çıktı.


Faik Öztürk, Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında, yaklaşık bir haftadır hastanede yattığını, kanserden şüphelendiğini ve kısa süre önce ağır bir biyopsi operasyonu geçirdiğini söylemişti.


Müge Dağıstanlı ve gülşen Yüksel Salt, programlarının bugün yayınlanan bölümünde, Öztürk'ten alınan parçanın biyopsi sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı.


 


 


kaynak:mynet







Etiketler: Faik  Öztürk  Temiz  Çıktı    haber

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