Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nişanlandı. Almanya Solingen kentinden gerçekleşen nişandan özel fotoğraflar yayınlanmıştı. Çiftin nişan töreni uzun süre gündemden düşmedi.



Yayınlanan fotoğraflarda sosyal medya kullanıcıları hemen bir şeyin farkına vardı. Fahriye Evcen'in göbeği. Peki bu göbek neyin nesi?



Yorumları dinmek bilmezken, nişanlısı Burak Özçivit ile gece gezmesinde görüntülenen Fahriye Evcen yine sosyal medyanın diline düştü. Konu tabi ki Fahriye Evcen'in göbeğiydi.



Dizisi Ölene Kadar'da da göbekli göründüğünü söyleyenler var.







kaynak:internethaber