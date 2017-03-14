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Fahriye Evcen'in Göbeğine Bakın! Neler Oluyor?
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fahriye evcen'in göbeğine bakın! neler oluyor?

FAHRİYE EVCEN'İN GÖBEĞİNE BAKIN! NELER OLUYOR?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nişanlandı. Almanya Solingen kentinden gerçekleşen nişandan özel fotoğraflar yayınlanmıştı. Çiftin nişan töreni uzun süre gündemden düşmedi.

Tarih : 14 Mart 2017, 11:11
Puan Ver : Fahriye Evcen'in Göbeğine Bakın! Neler Oluyor?(6/10)3


Yayınlanan fotoğraflarda sosyal medya kullanıcıları hemen bir şeyin farkına vardı. Fahriye Evcen'in göbeği. Peki bu göbek neyin nesi?



Yorumları dinmek bilmezken, nişanlısı Burak Özçivit ile gece gezmesinde görüntülenen Fahriye Evcen yine sosyal medyanın diline düştü. Konu tabi ki Fahriye Evcen'in göbeğiydi.



Dizisi Ölene Kadar'da da göbekli göründüğünü söyleyenler var.



 



kaynak:internethaber








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