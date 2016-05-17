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fahriye evcen'e oya aydoğan tepkisi

FAHRİYE EVCEN'E OYA AYDOĞAN TEPKİSİ

Şöhret olmasını sağlayan Oya Aydoğan ile aralarının bir süredir bozuk olduğu iddia edilen Fahriye Evcen, cenaze törenine katıldı ve instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ancak bazı takipçileri Evcen'e tepki gösterdi.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:01
Puan Ver : Fahriye Evcen'e Oya Aydoğan Tepkisi(9/10)11


Fahriye Evcen'in oyunculuğa başlamasını sağlayan Oya Aydoğan'ın hayattayken Evcen'in vefasızlığından yakındığı biliniyordu. Aydoğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine katılan ve instagram hesabından paylaşımda bulunan Evcen, Aydoğan'ın vefatıyla ilgili şöyle konuştu: “Çok üzgün bir gün. Erken gelen bir ölüm. Şok oldum. Hiç konduramadığım, yakıştıramadığım bir ölüm. Oya abla ile bir projemiz olmamıştı ama isterdim. Duyduğumda şok oldum, hiç konduramadım.” dedi.





Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise "Evcen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nurlar içinde yat güzel kalpli Oya ablam, mekanın cennet, ruhun şad olsun.." dedi. Paylaşımına yapılan 600'ü aşkın yorumda bir kısım takipçisi Evcen'e tepki gösterirken bir kısmıyla destek verdi.

 








Etiketler: Fahriye  Evcen  E  Oya  Aydoğan  Tepkisi    haber

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