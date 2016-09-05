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fahriye evcen'den sevgilisine övgü dolu sözler

FAHRİYE EVCEN'DEN SEVGİLİSİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Oyuncu Fahriye Evcen üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Özçivit'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Tarih : 05 Eylül 2016, 14:03
Puan Ver : Fahriye Evcen'den Sevgilisine Övgü Dolu Sözler(10/10)9


Uzun bir süredir ekrandan ve beyaz perdeden uzak duran Fahriye Evcen, çekimlerine başladığı bir sinema filmi ve yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İş ve aşk hayatına dair açıklamalar yaptı.



"Burak'ın varlığı paha biçilemez"



30 yaşındaki Evcen şöyle konuştu: "Hayatımı olabilecek en verimli şekilde geçirdiğime inanıyorum. Ne zevklerimi göz ardı ettim, ne eğitimimi... Bugüne kadar işimle ilgili de çok özenli hareket ettim ve şimdi bunun ayrıcalığını hissediyorum. Her adımımda güzel işler bırakıyorum ardımda, bu önemli benim için. Ve her şeyin yanında hayatımda varlığıyla beni mutlu eden bir insan var, buna paha biçilemez."



Ona güveniyorum



"Burak meslek hayatımda fazlaca avantaj yaşatıyor bana. Her konuda fikrini almayı seviyorum. Tespitlerine ve kararlarına çok güveniyorum."








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