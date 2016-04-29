FAHRİYE EVCEN'DEN DÜĞÜN AÇIKLAMASI
Bir reklam kampanyasının basın toplantısında konuşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, "Düğün tarihi belli değil" dedi.
Fahriye Evcen, güzellik elçisi olduğu L'oreal Paris'in yeni Reklam kampanyası için düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Beyaz pantolonu ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla şıklığını konuşturan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili de konuştu.
Sevgilisi Burak Özçivit'in evlenme teklif ettiği haberlerini doğrulayan Evcen, “Düğün tarihi belli değil” dedi.
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