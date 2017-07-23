Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen'in, düğününden 23 gün sonra sosyal medya hesabında soyadını Fahriye Evcen Özçivit olarak değiştirdiği görüldü.

29 Haziran'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda Burak Özçivit ile evlenen ve o dönemde giydiği gelinlikle gündemde olan Fahriye Evcen, tam 23 gün sonra sosyal medya hesabından soyadını değiştirerek Fahriye Evcen Özçivit yaptı.

MALDİVLER'E GİTTİLER

Düğün sorası Maldivler'e balayına giden çift, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.

BEKLENEN HAMLE GELDİ

Uzun süre sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncellemeyen Fahriye Evcen'den beklenen hamle geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarını 'Fahriye Evcen Özçivit' olarak güncelledi.

Kaynak: haberinburada