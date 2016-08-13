O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fahriye evcen kararını verdi

FAHRİYE EVCEN KARARINI VERDİ

'Çalıkuşu' ve 'Kurt Seyit' gibi dönem dizilerinde oynayan Fahriye Evcen, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan'dan gelen rol teklifini, "Bir tarihi dizide daha oynarsam kariyerim zedelenir" diyerek reddetti.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 12:22
Puan Ver : Fahriye Evcen Kararını Verdi(0/10)


'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin devamı olarak çekilen 'Kösem Sultan' bir türlü beklenen reytingi alamadı. Bu nedenle dizinin yapımcı ve yönetmenleri, sürekli oyuncu arayışında. Bugüne kadar Hülya Avşar da dahil pek çok ismi kadrosuna dahil eden yapımcılar, her seferinde hüsrana uğradı.



Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Kösem Sultan' ekibinin son umudu Fahriye Evcen oldu ama bu sefer de teklifleri reddedildi.








Etiketler: Fahriye  Evcen  Kararını  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER