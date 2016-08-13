

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin devamı olarak çekilen 'Kösem Sultan' bir türlü beklenen reytingi alamadı. Bu nedenle dizinin yapımcı ve yönetmenleri, sürekli oyuncu arayışında. Bugüne kadar Hülya Avşar da dahil pek çok ismi kadrosuna dahil eden yapımcılar, her seferinde hüsrana uğradı.







Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Kösem Sultan' ekibinin son umudu Fahriye Evcen oldu ama bu sefer de teklifleri reddedildi.