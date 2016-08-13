FAHRİYE EVCEN KARARINI VERDİ
'Çalıkuşu' ve 'Kurt Seyit' gibi dönem dizilerinde oynayan Fahriye Evcen, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan'dan gelen rol teklifini, "Bir tarihi dizide daha oynarsam kariyerim zedelenir" diyerek reddetti.
'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin devamı olarak çekilen 'Kösem Sultan' bir türlü beklenen reytingi alamadı. Bu nedenle dizinin yapımcı ve yönetmenleri, sürekli oyuncu arayışında. Bugüne kadar Hülya Avşar da dahil pek çok ismi kadrosuna dahil eden yapımcılar, her seferinde hüsrana uğradı.
Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Kösem Sultan' ekibinin son umudu Fahriye Evcen oldu ama bu sefer de teklifleri reddedildi.
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