

Fahriye Evcen, önceki gün sevgili Burak Özçivit'le Bebek'teydi. Ünlü oyuncu, şöhret olup tanımasını sağlayan Oya Aydoğan'ı vefatıyla ilgili konuştu.







"BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ"







Evcen, “Oya Hanım'ın ben dahil çok insana yardımı çok dokunmuştur. Erken gidişi bizleri çok üzdü, mekanı cennet olsun” dedi.







INSTAGRAM PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI







Evcen, Aydoğan'ın ölümünün ardından Instagram'da “Güzel kalpli Oya ablam, mekânın cennet, ruhun şad olsun” şeklinde duygusal bir not paylaşmış ancak oyuncuyu bazı takipçilerivefasızlıkla suçlamıştı.