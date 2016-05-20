FAHRİYE EVCEN İLK KEZ OYA AYDOĞAN HAKKINDA KONUŞTU
Fahriye Evcen, Oya Aydoğan'ı hastanede ziyaret etmediği için vefasızlıkla suçlanması hakkında ilk kez konuştu.
Fahriye Evcen, önceki gün sevgili Burak Özçivit'le Bebek'teydi. Ünlü oyuncu, şöhret olup tanımasını sağlayan Oya Aydoğan'ı vefatıyla ilgili konuştu.
"BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ"
Evcen, “Oya Hanım'ın ben dahil çok insana yardımı çok dokunmuştur. Erken gidişi bizleri çok üzdü, mekanı cennet olsun” dedi.
INSTAGRAM PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI
Evcen, Aydoğan'ın ölümünün ardından Instagram'da “Güzel kalpli Oya ablam, mekânın cennet, ruhun şad olsun” şeklinde duygusal bir not paylaşmış ancak oyuncuyu bazı takipçilerivefasızlıkla suçlamıştı.
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