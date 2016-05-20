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fahriye evcen ilk kez oya aydoğan hakkında konuştu

FAHRİYE EVCEN İLK KEZ OYA AYDOĞAN HAKKINDA KONUŞTU

Fahriye Evcen, Oya Aydoğan'ı hastanede ziyaret etmediği için vefasızlıkla suçlanması hakkında ilk kez konuştu.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:22
Puan Ver : Fahriye Evcen İlk Kez Oya Aydoğan Hakkında Konuştu(5/10)4


Fahriye Evcen, önceki gün sevgili Burak Özçivit'le Bebek'teydi. Ünlü oyuncu, şöhret olup tanımasını sağlayan Oya Aydoğan'ı vefatıyla ilgili konuştu.



"BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ"



Evcen, “Oya Hanım'ın ben dahil çok insana yardımı çok dokunmuştur. Erken gidişi bizleri çok üzdü, mekanı cennet olsun” dedi.



INSTAGRAM PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI



Evcen, Aydoğan'ın ölümünün ardından Instagram'da “Güzel kalpli Oya ablam, mekânın cennet, ruhun şad olsun” şeklinde duygusal bir not paylaşmış ancak oyuncuyu bazı takipçilerivefasızlıkla suçlamıştı.








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