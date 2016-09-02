FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'E 4'ER MİLYONLUK TEKLİF
Birbirine en çok yakışan çiftlerin başında gelen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'e Arap dünyasından güzel teklif... Bir firma, çiftin ‘Barbie ve Ken' gibi bebeklerini yapmak için ikiliye 4'er milyon dolar teklif etti ..
Sanat dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Arap dünyasındaki girişimcilere ilham kaynağı oldu. Türkiye'deki hayranlarının yanı sıra Ortadoğu'da da büyük ilgi gören ikilinin popülerliğini fırsata çeviren bir şirket kolları sıvadı. Katar, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde en çok sevilen ikilinin kim olduğuna dair araştırma yapan şirket, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in minyatür bebeklerini yapmaya karar verdi.
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