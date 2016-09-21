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fahriye evcen için ilk hedefi erikli!

FAHRİYE EVCEN İÇİN İLK HEDEFİ ERİKLİ!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in annesinin, Edirne Erikli'de yazlığının olmasından dolayı bölgede ev bakıyor. Oyuncu böylece yazın ailesinin yanında olan sevgilisinden ayrı kalmayacak.

Tarih : 21 Eylül 2016, 09:00
Puan Ver : Fahriye Evcen İçin İlk Hedefi Erikli!(0/10)


Fahriye Evcen, yaz aylarında müstakbel kayınvalidesinin yanına taşınmak için kollan sıvadı! Uzun süredir Burak Özçivit ile birlikte olan ve bu ilişkiyi evlilikle taçlandıracakları konuşulan çiftten Evcen, erkek arkadaşının annesi Ceyhan Özçivit'in yazlığının olduğu Erikli'de kendisine bir ev bakıyor.



Müstakbel kayınvalidesi Özçivit'le araları iyi olan güzel oyuncunun, tatil bölgesinde kendisine uygun bir ev bulduğunda ise hiç düşünmeden daireyi satm alacağı iddia edildi.








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