FAHRİYE, ÇİÇEĞİ BURNUNDA EŞİNE AŞKINI HAYKIRDI
Sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen "Gülen yüzüm, Can içim" notunu düştü.
Uzun süreli birlikteliklerini 29 Haziran'da düğünle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit balayından döndü.
BURAK, ÇEKİM İÇİN ASSOS'A GİTTİ
Nikah sonrası balayı için Maldivler'e giden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Türkiye'ye geldi. Evcen'in İstinye'de bulunan evine taşınan Özçivit, Murat Boz'la başrol oynadığı 'Kardeşim Benim 2'nin çekimleri için Assos'a gitti.
"GÜLEN YÜZÜM, CAN İÇİM"
31 yaşındaki Evcen, eşiyle birlikte çekilen karesini Instagram'dan paylaşarak "Gülen yüzüm, Can içim..." mesajını yazdı.
İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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