Fahriye, Çiçeği Burnunda Eşine Aşkını Haykırdı
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Fahriye, çiçeği burnunda eşine aşkını haykırdı

FAHRİYE, ÇİÇEĞİ BURNUNDA EŞİNE AŞKINI HAYKIRDI

Sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen "Gülen yüzüm, Can içim" notunu düştü.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Fahriye, Çiçeği Burnunda Eşine Aşkını Haykırdı(5/10)1

Uzun süreli birlikteliklerini 29 Haziran'da düğünle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit balayından döndü.

BURAK, ÇEKİM İÇİN ASSOS'A GİTTİ

Nikah sonrası balayı için Maldivler'e giden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Türkiye'ye geldi. Evcen'in İstinye'de bulunan evine taşınan Özçivit, Murat Boz'la başrol oynadığı 'Kardeşim Benim 2'nin çekimleri için Assos'a gitti.

"GÜLEN YÜZÜM, CAN İÇİM"

31 yaşındaki Evcen, eşiyle birlikte çekilen karesini Instagram'dan paylaşarak "Gülen yüzüm, Can içim..." mesajını yazdı.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fahriye  Çiçeği  Burnunda  Eşine  Aşkını  Haykırdı    haber

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