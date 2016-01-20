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fahiş zorunlu trafik sigortası davalık oldu

FAHİŞ ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI DAVALIK OLDU

Yüksek oranlı zorunlu trafik sigortası zammını mahkemeye taşıyan Önder Gökçekaya adlı tüketici lehine karar verilmesi halinde, milyonlarca araç sahibi için emsal olacak

Tarih : 20 Ocak 2016, 09:32
Puan Ver : Fahiş Zorunlu Trafik Sigortası Davalık Oldu(8.2/10)9


Araç sahibi vatandaşların büyük tepkisine neden olan, yüksek oranlı zorunlu trafik sigortası zammı davalık oldu. Ankara Tüketici Mahkemesi'ne başvuran bir vatandaş, geçen yıl 304 TL olarak ödediği Zorunlu Trafik Sigortası bedelinin 2016'da 704.79 TL'ye çıkarıldığını, bu artışın “haksız ve hukuka aykırı” olduğunu belirterek, zammın iptalini istedi. Ankara Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde açılan davanın tarafı Önder Gökçekaya adına dilekçe veren avukatları Mehmet Ali Canlı ve Neziha Çorumlu, davalı sigorta şirketinin yaptığı zammın iptalini ve 2015 yılında müvekkilinden alınan 304.00 TL ile 2016'da ödediği 704.79 TL arasındaki farkın iade edilmesini talep etti.



"ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMALI"



Dava dilekçesinde, zorunlu trafik sigortası bedeline yapılan zammın önceki yılın iki katından daha fazla olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “Sırf zorunlu trafik sigortası olduğu için tüketicilere bu şekilde miktarla sigorta prim ücreti çıkarılmıştır. Tüketici müvekkilin zorunlu olarak ödeme yapmak zorunda olduğu fahiş prim miktarının olması gereken miktarı, en fazla enflasyon göz önüne alınarak belirlenmelidir. Enflasyon oranı dahi yüzde 10 olmasına rağmen bu miktar dahi göz önüne alınmamıştır.”








Etiketler: Fahiş  Zorunlu  Trafik  Sigortası  Davalık  Oldu    haber

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